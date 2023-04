Double buteur encore ce week-end contre Reims (0-2), Habib Diallo montre toute l’étendue de son talent cette année à Strasbourg. Au cours de cette saison 2022/2023, l’attaquant sénégalais est en train de battre tous les records.

Le serial-buteur porte le Racing depuis le début de la saison et si maintien il y a, il en sera pour beaucoup dans la survie du club. Zoom sur sa saison en cours où il pourrait réaliser de grandes performances et entrer encore plus dans l’histoire du club. Habib Diallo ne s’arrête plus de marquer avec le Racing cette année. Avec ces deux buts dimanche dernier, il en est à 17 réalisations sur la saison. 5ème meilleur scoreur du championnat à égalité avec Openda et Ben Yedder, Diallo s’invite aux côtés de grands noms de Ligue 1.

Sa particularité : c’est le seul joueur du Top 10 à n’avoir délivré aucune passe décisive. Il bat ainsi son record au Racing mais aussi de toute sa carrière en Ligue 1. Il avait marqué douze buts à Metz en 2020 et onze avec Strasbourg la saison dernière et en est en tout à 50 buts en Ligue 1. Il dépasse aussi le nombre de buts d’Ajorque qui, en 2021, avait scoré seize fois. Il va lui rester six rencontres pour passer devant le meilleur buteur du Racing, Albert Gemmrich et ses 21 buts lors de la saison 1977/1978. Il devancera sûrement bientôt devant David Zitelli qui a mis 19 buts en D1 en 1997.

Au-delà de marquer des buts, il les marque extrêmement rapidement. Contre Reims il réussit à scorer en 16 secondes et permet aux siens de mener et de par la suite, l’emporter (0-2). Il devient le troisième buteur le plus rapide de Ligue 1 depuis 2006. Il est devancé par Mbappé en 8 secondes et par également lui-même qui avait déjà planté en 13 secondes face à Montpellier début février. Un Diallo supersonique qui permet, sur les deux fois où il marque en moins de trente secondes, de repartir avec des trois points si importants dans la course au maintien.

Habib Diallo est excellent de son pied droit mais sait aussi se servir du gauche. Par ailleurs, en jeu de tête, il fait partie des meilleurs dans le championnat de France. Avec 5 réalisations, il est assis à la table des plus grands joueurs de ce domaine. Son mètre 86, son sens du déplacement et sa précision font de lui une arme redoutable devant le but, sur coup de pied arrêté ou non. De plus, le natif de Thiès au Sénégal a remporté le plus de duels aériens en Ligue 1 cette année. Avec 107 batailles remportées dans les airs, Diallo est le meilleur dans ce domaine en France.

Arrivé de chez le rival messin lors de l’hiver 2020 pour 10 millions d’euros, Diallo a parcouru un bout de chemin en Alsace. Il a eu du temps pour progresser, marquer des buts et ainsi prendre de la valeur marchande. Sur le marché des transferts, le vainqueur de la CAN coûte désormais aux alentours de 14 millions d’euros, sa valeur la plus élevée de sa carrière. L’avant-centre est en fin de contrat avec le Racing le 30 juin 2025 et a aujourd’hui, 27 ans. Ce serait pour lui le bon moment de s’en aller vers d’autres horizons et découvrir un championnat étranger et pourquoi pas une Coupe d’Europe avec des tops clubs.

Le numéro 28 aura participé à gagner la Coupe d’Afrique des Nations en février 2022 avec le Sénégal. Le Strasbourgeois participait à sa première CAN, symbole de sa grande progression dans l’effectif alsacien. Cette année, Diallo est toujours en lice pour être élu meilleur joueur africain de Ligue 1. L’attaquant fait partie des onze finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2023. Il est toujours aux côtés de grands noms africains de la Ligue 1 tels que Seko Fofana, Chancel Mbemba ou encore Achraf Hakimi. Près de 100 anciens joueurs et journalistes de football français et africains voteront. Rendez-vous le 30 mai pour assister, peut-être, à son couronnement sur le toit de l’Afrique.

wiwsport.com