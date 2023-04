Après un report dû aux tractations sur la candidature du président sortant, Me Babacar Ndiaye, et des problèmes sur les textes qui régissent le basketball sénégalais, la date du 13 juin a été choisie pour la tenue des élections. Candidat à la présidence de la FSBB, Mamadou Pathé Keïta étale son programme à travers une interrogation de APS.

Membre de la Convergence pour le Renouveau du Basketball Sénégalais et par ailleurs président de Guédiawaye Basket Academy, Mamadou Pathé Keïta veut s’inscrire dans une logique de renouveau du basketball sénégalais surtout au niveau local. « Je voulais partir d’une étude normative. J’ai choisi d’aller au Sud parce que c’est une zone très pluvieuse, la Casamance. Je voulais voir l’état des infrastructures, comment elles résistent à la pluie. Je vais continuer ma tournée, identifier les problèmes. J’ai déjà élaboré mon programme parce que je ne veux pas être dans la politique, politicienne. On veut vraiment aller vers les clubs, les présenter notre programme pour le renouveau du basket » déclare-t-il.

Selon le président de Guédiawaye Basket Academy, les anciens et actuels basketteurs doivent occuper les postes clefs de l’instance dirigeante de ce sport au niveau local. C’est pourquoi, il salue la décision de Gorgui Sy Dieng de déclarer sa candidature pour le Comité Directeur. « Je pense que c’est une bonne nouvelle pour le basket parce que Gorgui c’est un garçon que j’apprécie beaucoup. on a été ensemble à la Coupe du Monde en 2014, à l’Afrobasket 2015. Potentiellement, c’est un bon futur président de la fédération. Je ne sais pas si les textes vont lui permettre d’être membre du Comité Directeur parce qu’il peut y avoir conflit d’intérêt mais, on va peut être balisé le terrain pour lui pour qu’il prenne les reines de la fédération dans le futur. »

Selon Pathé Keïta, son désir de présider la fédération ne sait pas manifester du jour au lendemain. Il a dû « analyser toutes les situations » avant de déclarer sa flamme à la communauté du basketball sénégalais. « J’avoue que c’était pas un projet à court terme. Ce qui l’a rendu prématurer c’est les circonstances. La situation du basket m’a imposé de réagir de façon imminente. »

Pour finir, le challenger de Me Babacar Ndiaye prône pour une réunification de la grande famille du basket sénégalais pour permettre à ce sport de retrouver son lustre d’antan. « Il faut qu’on arrive à nous réunir parce que ce qui nous lie est plus important que ce qui nous divise. Souvent, ce sont des intérêts personnels qui nous divisent. Le plus important pour nous, c’est le basket. Mais, je pense que pour qu’une réconciliation soit pérenne, il faut de la vérité. Que les gens se posent, se parlent et se disent la vérité pour qu’on puisse partir sur de nouvelles bases. »

wiwsport.com