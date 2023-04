Le défenseur central sénégalais Moussa Niakhaté est sorti sur blessure en début de match face à Brighton ce mercredi soir, mais Nottingham Forest a réussi à s’imposer.

Tout avait très mal commencé pour Nottingham Forest, opposé à Brighton & Hove Albion mercredi soir, lors de la 33e journée de Premier League. Au City Ground, les hommes de Steve Cooper ont vu leur joueur Brennan Johnson manquer d’ouvrir le score en ratant un (14e), avant de se retrouver mener peu avant la pause sur un but de Facundo Buonanotte (38e).

De plus, après un quart d’heure de jeu, les Reds se sont retrouvés sans leur défenseur international sénégalais Moussa Niakhaté, victime d’une nouvelle blessure quelques semaines seulement après on retour à la compétition. Mais malgré tous ces faits de jeu en sa défaveur, Nottingham Forest a gardé le courage et réussi à signer un probant succès (3-1).

Pascal Gross a marqué contre son camp, permettant à Forest d’égaliser juste avant la mi-temps. Puis c’est Danilo (69e) et Morgan Gibbs-White (90e+1) qui trompent Jason Steele. Avec ce succès qui met fin à quatre défaites de rang et onze matchs sans victoire, Nottingham, qui a pu compter sur Cheikhou Kouyaté, se relance dans la course au maintien, en sortant de la onze de relégation.

