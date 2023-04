Bien qu’âgés de 20 ans (encore), Moussa Ndiaye et Pape Matar Sarr ne devraient pas pouvoir disputer le Mondial U20. Explications.

Ils sont jeunes, talentueux, avec un brin d’expérience, puisque connaissant les joies de l’Equipe Nationale A, toute sélection rêverait de les avoir… Effectivement, ils constitueraient de très grands renforts pour les Lionceaux U20 en marge de la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans Mais Moussa Ndiaye et Pape Matar Sarr devraient respectivement, au début du Mondial argentin, rester en vacances et à Tottenham.

Comme évoqué hier, le défenseur d’Anderlecht et le milieu de terrain des Spurs seraient dans les radars du sélectionneur Malick Daf pour faire partie de la liste des Lionceaux pour prendre part à la 23e édition de la Coupe du Monde U20. Théoriquement, c’est faisable, mais au regard de la réglementation de la FIFA, c’est impossible. Car, même s’ils ont tous âgés de 20 ans, ils doivent répondre à un critère très bien défini.

Selon cette stricte règle d’éligibilité de l’instance faitière du football mondial, « aucun joueur ne doit être âgé de plus de 20 ans à la fin de l’année civile au cours de laquelle la compétition a lieu, ce qui signifie que les joueurs doivent être nés après le 1er janvier 2003 (inclus) ». Or, Moussa Ndiaye est né le 18 juin 2002, et Pape Matar Sarr quelques mois plus tard, soit le 14 septembre de la même année. Impossible de les sélectionner avec les U20.

Rectifier aussi, c’est de gagner en sagesse !

Equipe Nationale U20 : Moussa Ndiaye et Pape Matar Sarr sélectionnés pour la Coupe du Monde ?

> https://t.co/uwMk3wz4kM pic.twitter.com/adIvWxmrEY — wiwsport (@wiwsport) April 25, 2023

wiwsport.com