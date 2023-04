C’est un choc titanesque qui attend les amateurs de la lutte sénégalaise dimanche prochain. Le combat Quench vs Lac Rose promet de belles choses. Interrogé par nos confrères de Sunu Lamb, l’analyste Père Modou Bèye soutient que l’enfant de Bargny a une « légère avance sur son adversaire ».

Une affiche alléchante attend les amateurs de lutte pour aiguiser leur appétit après un mois de pause dû au Ramadan. La confrontation Quench – Lac Rose ne déplait pas et cristallise toutes les attentions. Soutenu par toute une localité, Bargny, Quench doit en découdre avec un autre ténor de la lutte sénégalaise plus expérimenté que lui. Malgré cet atout du lutteur de Fass-Ndakaaru, certains observateurs pensent que Quench a une avantage considérable. « Quench part légèrement favori dans le combat », déclare père Modou Bèye.

Plus loin, le technicien explique : « Je donne favori à Quench. C’est un lutteur indéterminable et a peu de défaites. C’est un jeune rusé en lutte pure et a une certaine force équilibrée. C’est un lutteur de toute une localité. Ses combats contre Khadim Sène, Papis Général, Double Moteur attestent tout son talent mais il a juste connu un retard. » L’analyste pense que Lac Rose ne s’est pas totalement remis de sa maladie. « Il a dit qu’il était malade mais je ne suis pas sûr qu’il soit totalement rétabli. Il était plus vivace et athlétique à ses débuts. Actuellement, c’est différent vu son gabarit et sa masse de trop. Quench est plus compétitif et plus frais. »

Néanmoins, Père Modou conseille à Quench de ne pas s’enflammer et de respecter son adversaire. « En revanche, Quench ne doit aucunement sous-estimer Lac Rose. S’il s’enflamme, il pourrait avoir des surprises. Lac Rose est maintenant bien entouré par les gens de Fass. En plus, il sera motivé par la dernière sortie victorieuse de son petit frère, Pape Ndoye. »

