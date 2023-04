Au lendemain des incidents du match de Coupe du Sénégal entre Dakar Sacré Coeur et AS Pikine au stade Ibrahima Boye, le club du président Mamadou Gueye a pondu un communiqué incendiaire.

Ce n’est ni plus ni moins qu’une note qui condamne « une forfaiture » et qui dénonce les fauteurs de troubles qui seraient des supporters de Guédiawaye FC. Malgré une victoire 0-1 obtenue dans ce match qui a été interrompu à la 65e minute et une qualification au prochain tour de la Coupe nationale, l’AS Pikine n’a pas le coeur à la fête. Le club pikinois s’est dit être victime d’attaques qui ont causé plusieurs dégâts.

« L’AS Pikine a été victime d’attaques externes dune rare gravité venant de groupe organisés se réclamant du Guédiawaye FC ayant cause : L’interruption du match pendant 35 mn , l’endommagement du bus du club (pare-brise avant cassée), des blessures physiques de supporters et sympathisants. Le CD condamne jusqu’à la dernière énergie cette forfaiture qui vient déshonorer l’esprit sportif » peut on lire dans le communiqué.

Par ailleurs le club par le biais de cette note, dit compatir avec les supporters blessés avant d’appeler au calme et à la concentration à trois jours du derby contre Guédiawaye FC en championnat. « Le CD appelle ses dirigeants, supporters au calme et à la vigilance face à cette attaque déstabilisatrice dont le seul but est de perturber l’équipe qui voyage bien depuis quelques temps (…) restons sereins et focus sur le derby de la banlieue qui doit être pour nous comme pour le Guédiawaye FC une vraie fête du football sénégalais »

Wiwsport.com