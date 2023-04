En s’imposant avec un Iliman Ndiaye décisif face à West Brom (2-0), mercredi soir, Sheffield United a validé son billet pour la Premier League.

Au Bramall Lane, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Pour le plus grand bonheur des supporters. Un an après avoir avoir échoué aux portes de la finale des Play-offs face à Nottingham Forest, Sheffield United a arraché mercredi soir son retour en Premier League, à la suite de sa victoire face à West Bormwich Albion (2-0), en match en retard la 38e journée de Championship.

L’offrande d’Iliman Ndiaye

Dans un Bramall Lane plein à craquer avec un peu plus de 30 000 spectateurs, les joueurs de Paul Heckingbottom ont mis du temps pour s’assurer d’une superbe soirée en sécurisant la deuxième place, derrière Burnley, promu depuis quelques journées et champion. Il a fallu attendre pratiquement l’heure de jeu pour débloquer la situation grâce à la connexion entre Iliman Ndiaye et Sander Berge.

Parti sur une récupération haute après une mauvaise passe en retrait d’un joueur de West Brom vers son gardien, l’attaquant sénégalais efface Semi Ajayi et lance le milieu de terrain norvégien qui ne se loupe pas (58e). Le plus dur fait, Sheffield United parviendra à faire le break à 15 minutes de la fin grâce à un but du défenseur international bosnien Anel Ahmedhodžić, servi par George Baldock (58e).

Voilà la fête commença avec des supporters qui embrassent le stade de fumigènes. Sheffield United retrouve donc la Premier League d’Angleterre, deux ans après sa relégation. Quelque chose que les Blades doivent aussi en grande partie grâce à Iliman Ndiaye, qui figure d’ailleurs dans l’équipe type de la saison grâce à ses remarquables performances (13 buts, 9 passes décisives en 43 matchs).

SHEFFIELD UNITED ARE PROMOTED TO THE PREMIER LEAGUE! 📈 pic.twitter.com/0nyFysd6Wo — Sheffield United (@SheffieldUnited) April 26, 2023

