La Conférence du Nil de la Basketball Africa League édition 2023 a démarré ce mercredi au Caire.

En ouverture, Al Ahly a largement battu Ferroviario Da Beira (92-74) ce mercredi au Hassan Moustafa Arena du Caire. Avec un collectif bien mis en place et une nette domination dans le jeu extérieur, les Egyptiens ont tenu à distance leur adversaire durant toute la partie (53-31 à la pause). Le Sud Soudanais Anunwa Omot (21 points, 2 rebonds et 2 passes), le pivot Omar Oraby (15 points, 3 rebonds) et le meneur Michael Thompson ont été plus déterminants dans ce duel.

Cette victoire installe Al Ahly en tête du classement général, en attendant les autres rencontres prévus demain (jeudi).

wiwsport.com -Basketsenegal