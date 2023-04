L’étape 2 de la saison 3 de la Basket-ball Africa League va démarrer aujourd’hui en Égypte. C’est dans la salle du complexe sportif Hassan Mostafa du Caire que vont se disputer les matchs du 26 avril au 6 mai.

Comme à Dakar, six équipes vont se disputer les quatre premières places qualificatives. Les six équipes en lice sont : Al Ahly (Egypte), Cape Town Tigers (Afrique du Sud), City Oilers (Ouganda), Club Atlético Petróleos de Luanda (Petro de Luanda ; Angola), Clube Ferroviário da Beira (CFV – Beira ; Mozambique) et Seydou Legacy Athlétique Club (S.L.A.C; Guinée). Notons que les représentants de l’Egypte et de l’Ouganda vont découvrir la BAL pour la première fois. Cape Town Tigers, CFV – Beira et S.L.A.C participent pour la deuxième saison consécutive. Le finaliste de l’édition 2022, Petro de Luanda, a participé aux trois saisons du BAL.

78 joueurs de 15 pays d’Afrique, d’Océanie et des États-Unis, dont deux anciens joueurs de la NBA, neuf joueurs ayant une expérience de la NBA G League, 20 anciens joueurs de la Division I de la NCAA, six espoirs de la NBA Academy Africa et 15 anciens de Basketball Without Borders (BWB) Campeurs d’Afrique. L’ailier de 26 ans Makhtar Gueye est le seul sénégalais en lice pour cette étape du Caire. Il jouera avec le CFV-Beira. Des stars de la balle orange sont attendus, à l’image de Ater James Majok, Carlos Morais, Solo Diabate et Zaïre Wade.

En ouverture de la compétition, Al Ahly fera face à Ferroviario da Beira ce mercredi à 18h Gmt.

Final 8 de la BAL 2023 – Changement du programme du programme à Kigali

Ce sera la troisième et dernière étape de la compétition. Les équipes qualifiées à Dakar et au Caire vont se retrouver à Kigali pour les Final 8. La BAL a annoncé ce mardi un changement sur ce programme. Initialement prévu le 21 mai, le coup d’envoi est avancé au samedi 20 mai. Ainsi, les quatre matchs de quart de finale pourront se jouer pendant le week-end informe le communiqué de la BAL.

Notons que l’ABC Fighters de la Cote d’Ivoire, l’AS Douanes du Sénégal, le REG du Rwanda et le Stade Malien sont déjà qualifiés pour cette étape qui se jouera à la BK Aréna à Kigali, Rwanda.

wiwsport.com