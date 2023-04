Nouveau coup d’arrêt pour Leicester. Après leur victoire le weekend passé contre Wolverhampton, les Foxes devaient confirmer pour relancer une nouvelle dynamique. Une confirmation ratée, puisque leur déplacement à Leeds s’est soldé par un match nul. Remplacent tout le long de la rencontre, l’international sénégalais, Nampalys Mendy, n’a pas eu la possibilité d’aider son équipe à arracher les points de la victoire.

Dans un match très rythmé avec beaucoup d’occasions des deux côtés, c’est es Whites qui sont parvenus à ouvrir le score à la 20e minute. Mené à la mi-temps, Leicester entame la seconde période avec de meilleures intentions. Les Foxes vont réussir à égaliser à la 80e minute grâce à son buteur Jamie Vardy. Les hommes de Dean Smith ratent ainsi une bonne opportunité de s’éloigner de la zone rouge et de reprendre de la confiance.

An important point on the road ⏱️

Delivered by @ParimatchUK #LEELEI pic.twitter.com/7ruG1NHciB

— Leicester City (@LCFC) April 25, 2023