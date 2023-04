C’est la révélation sénégalaise depuis maintenant un an, mais surtout de la deuxième division anglaise. Homme fort de Sheffield United (2e de Championship) et membre de l’équipe type de cette saison 2022-2023, Iliman Ndiaye n’arrête plus de faire parler de lui. En effet, après l’intérêt connu d’Everton, des informations de Fabrizio Romano confirment l’intérêt des Toffees et les renseignements d’autres clubs notamment en Italie.

Selon le journaliste qui est toujours bien informé, les formations italiennes sont très bien informées sur la pépite sénégalaise. Une cote qui promet le feu au joueur des Blades qui devrait changer de couleurs l’été prochain avec tous ces intérêts autour de son talent.

Many clubs are following the progress of Sheffield United talent Iliman Ndiaye, expected to get big move in the summer. 🇸🇳 #Transfers

Everton are interested in Ndiaye, Italian clubs are well informed too. pic.twitter.com/Q2CXLRg6z6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2023