L’équipe nationale du Sénégal de gymnastique va quitter Dakar, ce mardi à 16 heures, pour le Cap Vert où va se tenir, ce week-end, le Tournoi international de gymnastique de Praia. La dernière fois où les Lions avaient pris part à cette compétition, ils étaient rentrés avec la bagatelle de 4 médailles en or sur 2 athlètes déplacés.

Inscrits dans l’épreuve d’aérobic, Moussa Guève, Mouhamed Fadel Ndiaye et Ndèye Ngoné Guèye sont chargés de rentrer au pays avec le maximum de médailles possible au Tournoi international de Praia édition 2023 où l’on retrouve aussi les agrès au sol, gym rythmique et trampoline. Et pour espérer atteindre cet objectif, Team Sénégal a fait plus d’un mois de regroupement à Rufisque avec ses meilleurs athlètes du moment en aérobic.

Le coach Abdou Faye revient sur les ambitions sénégalaises au Cap Vert et la nature de la prépa- ration de ses troupes. «Pendant un mois, on a travaillé la condition physique, lA souplesse, la maîtrise ainsi que les éléments techniques. De quoi nous permettre de rivaliser comme il se doit devant les athlètes européens et africains attendus lors de ce Tournoi international de Praia. Nous ambitionnons tout logiquement de rentrer au Sénégal avec le maximum de médailles possibles», confie le technicien en direction de ce Tournoi international de Praia qui sera précédé par un camp d’entraînement sur place les 26 et 27 courant. Le 28 avril est jour de repos suivi dans la foulée des demi-finales et finales, respectivement les 29 et 30 avril.

Pour rappel, en 2019, la Tanière avait obtenu quatre médailles en or au Tournoi international de Praia grâce à ses deux athlètes engagés à savoir Andréa Awa Régina Soglohoun et Ibrahima Diallo.

L’aérobic est une variante de la gymnastique mêlant fitness et acrobaties. Il permet de démontrer par ailleurs l’habilité à effectuer, en musique, des enchaînements de mouvements dynamiques.

La délégation sénégalaise à Praia sera conduite par la présidente de la Fédération sénégalaise de gymnastique Mme Albertine Barbosa Gonçalves et le Directeur technique national Kao Diaby.

Record