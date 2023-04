Guédiawaye FC a déploré les jets de pierres qui ont entaché la rencontre de Coupe du Sénégal entre Dakar Sacré cœur et AS Pikine avant de dédouaner ses supporters de « ces actes de vandalisme ».

C’est sur sa pelouse du stade Ibrahima Boye que les faits (jets de pierres) se sont déroulés ce mardi ayant conduit à l’interruption du match entre Dakar Sacré-Cœur et AS Pikine. Guédiawaye FC a donc décidé de se prononcer sur ces incidents qui ont touché le football local mais en particulier le rival AS Pikine qui était en déplacement en terre hostile dans ce stade. Et si certaines rumeurs font savoir que ce sont des supporters de Guédiawaye qui sont les auteurs de ces débordements, le club du président Lat Diop a formellement démenti cette information à travers un court communiqué.

« Les actes de vandalisme commis au stade Ibrahima Boye à l’occasion du match Dakar Sacré coeur – AS Pikine ne sont aucunement l’œuvre des supporters de Guédiawaye Football Club. Ces agitateurs sont loin d’être des supporters de Guédiawaye Football Club qui au même moment suivaient avec passion le match du club à Ziguinchor contre les Gazelles de Bignona » a réagit GFC qui « réaffirme son engagement vis à vis des valeurs …de paix et de fraternité ».

Par ailleurs le club dit se concentrer exclusivement sur la préparation du derby de la banlieue en championnat ce week-end contre AS Pikine.

