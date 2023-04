En match de seizième de finale de coupe du Sénégal, AS Pikine et Dakar Sacré-Cœur avaient rendez-vous ce mardi. Mais le match est actuellement interrompu pour jets de pierres.

À quelques jours du derby de la banlieue entre AS Pikine et Guédiawaye FC, le club Pikinois était à Guédiawaye précisément au stade Ibrahima Boye pour jouer son match de 16e de finale contre Dakar Sacré-Cœur. Après une première période qui s’est déroulée normalement, le match a été suspendu à la 65e minute puisque certains supporters non identifiés qui se trouvaient dehors lançaient des projectiles sur la pelouse.

AS Pikine menait 0-1 quand la rencontre a été stoppée.

Le 16e de finale de coupe du Sénégal opposant Dakar Sacré-Coeur à l'AS Pikine a été interrompu à l'heure de jeu en raison de jets de pierre – des enfants de Guédiawaye. Aboubacar Sarr avait marqué l'unique but pour Pikine Stade I. B#lejournaldedakar#Sénégal#kebetu pic.twitter.com/OR20q9tyLs — Le Journal De Dakar (@JournalDakar) April 25, 2023

Wiwsport.com