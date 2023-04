Les Diables Rouges n’envisagent pas de faire office de simple figurant lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se jouera du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. Pour sa troisième participation à cette compétition, l’équipe nationale cadette du Congo dont son meilleur parcours reste une troisième place, remportée lors de l’édition 2011 au Rwanda, espère rééditer cet exploit ou faire plus en terre algérienne. Les protégés de Fabrizio Eraldo Cesena ambitionnent atteindre les demi-finales.

En clair, l’objectif de ce groupe sera d’aller le plus loin possible, atteindre le dernier carré de la compétition pour décrocher une qualification pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans, qui aura lieu au Pérou. « Il faut se fixer des objectifs. Le premier c’est de viser au moins les demi-finales. C’est le minimum que l’équipe peut espérer. Si nous allons au-delà, on sera très content. Nous allons faire de notre mieux pour être à la hauteur », a déclaré le sélectionneur, Fabrizio Eraldo Cesena. Un avertissement donc pour les autres membres de groupe A à l’instar du Sénégal qui voudrait lui aussi passer le cap du second tour avant de se battre pour une place au prochain mondial.