Le boxeur sénégalais par ailleurs capitaine de la formation nationale du Sénégal des -75kg, va combattre le 27 mai 2023 dans l’enceinte de Dakar Arena, contre l’algérien Hammadi Ben Ouda. En vue de cet affrontement, Alphonse Mendy, nous parle de sa préparation et de ses ambitions pour le championnat d’Afrique de boxe.

Le 27 mai prochain, un combat opposera le jeune boxeur sénégalais Alphonse Mendy (26 ans) à son homologue algérien Hammadi Ben Ouda. Ce duel s’annonce revêt une importance particulière pour Mendy qui y voit « une occasion pour peaufiner sa préparation en vue du championnat d’Afrique, prévu au mois de juin au Cameroun ». Le boxeur sénégalais est convaincu d’avoir les cartes en main pour triompher de son adversaire, sur le plan technique, physique et mental.

Le 21 octobre 2022, il a eu l’honneur de participer au tournoi de boxe « Dakar Fight Night ». Lors de cette rencontre, Mendy a battu son adversaire, le libanais Hossam Din Al Sofi au premier round. Le boxeur veut ainsi surfer sur cette vague. Ses objectifs pour le futur championnat d’Afrique sont clairs.

« Mon but premier est de décrocher la médaille d’or, lors du championnat d’Afrique de boxe. Cette compétition revêt une importance particulière pour moi, et je suis déterminé à mettre tout en œuvre pour y parvenir. Pour la suite, je compte participer aux championnats du monde, dans l’espoir de me hisser sur le podium. Les jeux olympiques de Paris 2024 constituent un événement majeur auquel je nourris de grandes ambitions », soutient Alphonse Mendy.

wiwsport.com – Stades