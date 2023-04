Suite à la lourde défaite 6-1 subie contre Newcastle dimanche , l’entraîneur intérimaire de Tottenham Cristian Stellini a été démis de ses fonctions.

Presque un mois jour pour jour après le limogeage d’Antonio Conte, Tottenham se sépare de son successeur, l’entraîneur intérimaire Cristian Stellini. Dans un communiqué publié ce lundi au lendemain de la défaite historique subie contre Newcastle, les Spurs annoncent mettre un terme à la collaboration avec l’entraîneur italien de 48 ans.

« La performance de dimanche contre Newcastle était totalement inacceptable. C’était dévastateur à voir. Nous pouvons examiner de nombreuses raisons pour lesquelles cela s’est produit et même si moi-même, le conseil d’administration, les entraîneurs et les joueurs doivent tous assumer collectivement la responsabilité, en fin de compte, la responsabilité est la mienne. Cristian quittera son poste actuel avec son équipe d’entraîneurs. Cristian est intervenu à un moment difficile de notre saison et je tiens à le remercier pour le professionnalisme avec lequel lui et son équipe d’entraîneurs se sont comportés pendant une période aussi difficile. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à son équipe, bonne chance. » peut on lire dans le communiqué du club.

Les clés du camion confiés à Ryan Mason

Pour remettre l’équipe vers l’avant et récupérer une place dans le Big 4 synonyme de qualification pour la phase de groupe ligue des champions, Ryan Mason a été choisi pour diriger l’équipe. « Ryan Mason assumera les fonctions d’entraîneur-chef avec effet immédiat. Ryan connaît bien le Club et les joueurs. Nous mettrons à jour plus en détail son équipe d’entraîneurs en temps voulu. » ajoute le communiqué.

À six journées de la fin du championnat, la bande de Pape Matar Sarr est 5e au classement à six longueurs de la 4e place occupée par Manchester United.

