Meilleur buteur de la Salernitana cette saison, Boulaye Dia intéresse fortement l’AC Milan qui verrait bien l’international sénégalais devenir son prochain avant centre. Le club rossoneri rejoint Everton et Leeds dans la course pour s’offrir l’avant-centre sénégalais.

Selon une information de la Città, repris par Calciomercato et Siempremilan, le Milan AC cherche à rajeunir son attaque en vue de la saison prochaine. Malgré les bonnes performances d’Olivier Giroud (36 ans/ 8 buts en Serie A) et celles un peu plus mitigées de Zlatan Ibrahimovic (41 ans/ 1 but en Serie A) proche de la retraite, les Rossoneri ne voient pas en eux des joueurs qui peuvent assurer l’avenir du club qui retrouve son lustre d’antan avec une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Ainsi l’AC Milan a jeté son dévolu sur Boulaye Dia qui a inscrit 11 buts et distribué 8 passes décisives en 28 matchs de Serie A cette saison. Le joueur s’est bien adapté au championnat italien et les dirigeants Milanais veulent l’associer à Divock Origi pour former le duo attaque du Milan la saison prochaine.

Toutefois, il faudra d’abord que la Salernitana lève l’option d’achat de 12 millions d’euros de Boulaye Dia qui est prêté par Villareal. L’actuel 14e de Serie A est en passe d’assurer son maintien dans l’élite du football italien et voudrait à l’issue de la saison s’offrir Boulaye Dia avant de le vendre dans la foulée puisque l’ex attaquant de Reims ne manque pas de prétendants. Everton et Leeds suivent également suive son dossier.

