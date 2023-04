Depuis son coup de tête à la 90e minute d’il y a 5 ans à l’Allianz Stadium, Kalidou Koulibaly a laissé un souvenir pétillant aux yeux de la Juventus. Un but victorieux qui avait fini par susciter l’intérêt de la Juventus pour lui et surtout d’Allegri.

Selon les dernières informations qui viennent de l’Italie, l’entraîneur de la Juventus a peut-être depuis lors mis le défenseur des Lions dans son viseur. Ce n’est pas un hasard si cet été sa première demande pour renforcer sa défense a été KK, qui n’avait pourtant pas envie de trahir les Napolitains qui l’aimaient tant et préféraient émigrer en Premier League, à Chelsea. Où, cependant, les choses ne se passent pas comme prévu et donc son nom est de retour à l’ordre du jour à Turin à la suggestion directe d’Allegri.

Si l’intérêt des Bianconeri n’est pas encore formel, tout porte à croire que le Sénégalais est sur les petits papiers d’Allegri. En supposant que Koulibaly s’ouvre à la Juventus, contrairement à ce qu’il avait fait cet été, déclarant plus tard dans une interview au Corriere della Sera après son déménagement en Angleterre : « Un maillot que je ne pouvais pas porter, par foi et aussi par respect ». Des déclarations certes fortes, mais qu’on entend souvent dans le monde du football et qui sont tout aussi souvent démenties. Les cas Higuain et Sarri sont des exemples patents.

Pour cela, Allegri non seulement n’abandonne pas mais s’est déjà mis au travail. Par conséquent, il a demandé à la Juventus de saisir l’opportunité s’il y avait la possibilité. Max joue sur le fait que Kalidou est mécontent à Chelsea : acheté à Naples pour 38 millions plus bonus, il a déjà été qualifié de flop par la presse anglaise et pourrait être licencié cet été. C’est là qu’interviendrait la Juventus, qui vise évidemment à obtenir les conditions économiques les plus favorables. On parle d’un prêt sec et sans obligation de rachat. Koulibaly devrait également être prêt à réduire son salaire : il gagne actuellement environ 10 M€ mais à la Juventus il devrait « se contenter » de 7 M€.

Selon les confidences de Continassa, il y aurait déjà eu un premier contact entre l’entraîneur et le joueur : un coup de fil informel dans lequel Allegri aurait réitéré à Koulibaly son désir de l’entraîner à Turin. Pour le moment rien de plus, le joueur se serait limité à remercier, sans trop en dire. Il y aura certainement des discussions entre la direction de la Juventus et l’agent du Sénégalais, Fali Ramadani, qui entretient d’excellentes relations avec la Juventus. Il l’avait d’ailleurs rencontrée l’année dernière, lorsque Koulibaly avait alors choisi Chelsea. Maintenant, il s’est repenti et pourrait se laisser tenter par la cour de la Dame.

