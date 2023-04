Lors d’un entretien accordé à la Rfm, le Président Macky Sall a confié être satisfait du rayonnement du football sénégalais ces dernières années et demandé à ce que cette dynamique se poursuive pour les compétitions futures particulièrement lors de la CAN Côte d’ivoire 2023.

Le football sénégalais ne s’est jamais aussi bien senti que sous le magistère du président Macky Sall. Les faits sont là et ils témoignent du rayonnement du Sénégal dans toutes les catégories en football. De la première victoire des Lions en Coupe d’Afrique des Nations 2022 à la CAN U20 remportée récemment en passant par les victoires en CAN Beach Soccer et CHAN 2023, le Sénegal est devenu une terre de football. Mais tout cela a été possible grâce aux moyens déployés par l’Etat pour qu’enfin les résultats puisse suivre.

« La place du football sénégalais est tout en haut, il faut le faire. Nous avons déployé les moyens pour cela (…) c’est le moment de féliciter ceux qui travaillent autour du football, les écoles de football, les formateurs, tous » a déclaré Macky Sall lors d’un interview avec la Rfm.

Ainsi, espérant que la cadence sera maintenue, Macky Sall a révélé avoir confié à Aliou Cissé et au président de la FSF de tout faire pour conserver le titre de la CAN en allant gagner la prochaine édition en 2024 en terre ivoirienne. « Nous avons longtemps couru après la Coupe d’Afrique jusqu’en 2022. « J’ai dit à Aliou Cissé et Augustin Senghor qu’il faut une « remontada » pour rattraper notre retard. Il faut remporter la Can en Côte d’Ivoire et celle suivante. On a déjà un trophée, il nous faut trois étoiles sur le maillot du Sénégal » clame t’il.

