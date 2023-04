Et si le Prix Marc-Vivien-Foé de cette année souriait enfin à un Lion ? Souvent nominé ou bien placé depuis la création de ce trophée mais jamais vainqueur, le Sénégal semble disposer de grandes chances en 2023, grâce à Habib Diallo.

C’est une évidence, l’histoire entre le Prix Marc-Vivien-Foé, un titre créé en 2009 et récompensant le meilleur joueur de football africain évoluant dans le Championnat de France de football, et le Sénégal est toujours vouée à l’échec. Pourtant, chaque année, des footballeurs sénégalais étalent leur talent et font bonne figure en Ligue 1. Cette saison 2022-2023 ne déroge pas à la logique. Deuxième plus fort contingent africain, les Lions ne font pas de la figuration au sein de leurs clubs respectifs.

Ce sont les performances qui en font une preuve irréfutable. Car s’il y a des footballeurs africains qui brillent en Ligue 1 cette saison, certains d’entre eux sont bien des Sénégalais. On peut notamment citer un joueur comme Mory Diaw, dernier rempart de Clermont Foot, le jeune milieu de terrain du Stade de Reims Dion Lopy, l’attaquant de l’AJ Auxerre Mbaye Niang ou encore l’ailier de l’AS Monaco Krépin Diatta. Mais parmi tous ceux-là, un nom sort incontestablement du lot : Habib Diallo.

Va-t-il enfin couronner son pays au Prix Marc-Vivien-Foé ?

Alors oui, il reste six journées de Ligue 1, ce qui donne l’occasion au onze nominés pour le Prix Marc-Vivien-Foé de confirmer un peu plus et d’accentuer leurs chances de rafler la mise, notamment en aidant leurs clubs d’atteindre leurs objectifs pour cette fin de saison. Mais après de telle performance d’Habib Diallo avec le Racing Club Strasbourg Alsace, on peut être en mesure de se poser la question des possibilités du Sénégalais d’être sacré, pour la première fois pour son pays.

Arrivé dans le club alsacien en provenance du FC Metz l’été 2020, l’attaquant de 27 ans n’aura pas attendu longtemps avant de faire découvrir tout son potentiel. Rapide, redoutable dans les duels et dans le jeu aériens et efficace dans la surface, Diallo attaque très fort cette saison. Premier facteur de chance d’être sacré meilleur footballeur africain de l’année : ses nombres de buts. Après 32 journées de Ligue 1, aucun autre joueur africain ne fait mieux que lui (17 buts en 31 matchs).

Parmi les trois attaquants nominés, le Nigérian Terem Moffi (Lorient puis Nice) et le Bissau-Guinéen Mama Baldé ont respectivement inscrit 16 et 12 buts. Autant dire donc que Diallo semble avoir de l’avance sur eux à l’heure actuelle. Pas gagné d’avance cependant pour le Sénégalais qui devra également faire face à la concurrence de joueurs au profil bien différent. Tenant du titre, le milieu de terrain ivoirien du RC Lens Seko Fofana est encore là et toujours déterminant avec les Sang et Or/

Deuxième facteur pour espérer remporter ce titre : Habib Diallo doit sauver Strasbourg de la relégation. C’est dire le Champion d’Afrique de 27 ans ne doit pas lever le pied. Après avoir pourtant terminé au pied de l’Europe la saison dernière, le Racing (15e, à égalité de points sur le premier relégable) souffre énormément depuis l’entame de cette campagne, et la formation de Frédéric Antonetti devra suer jusqu’au bout. Mais avec un Habib Diallo qui vise les sommets, les pensionnaires de la Meinau ont leur destin entre leurs mains.

Ce sera une bataille à onze jusqu’au bout pour voir Habib Diallo remporter le Prix Marc-Vivien-Foé cette année. Mais une chose est sûre, à l’approche de ses 28 printemps, l’attaquant sénégalais ne laisse personne indifférent. Et là où ont échoué des Sénégalais comme Mamadou Niang (2e en 2009 et 2010), Souleymane Diawara (3e en 2009), Moussa Sow (2e en 2011), Cheikh Ndoye (2e en 2016) et Ismaïla Sarr (3e en 2019), Habibou Mouhamadou Diallo a toutes les chances de son côté et un nouvel échec sénégalais pourrait, cette fois-ci, être mal perçu.

wiwsport.com