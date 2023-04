Plusieurs Sénégalais ont vécu une semaine prolifique avec leur club sur le Vieux Continent. Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 3-4-3.

MORY DIAW, Constant

Le choix n’a pas été facile pour décider entre lui, Alfred Gomis et Seny Dieng, puisque le portier de Como et celui de Queens Park Rangers ont été également solides avec leur club samedi. Mais la prestation du gardien de Clermont face à l’OGC Nice ce dimanche mérite une troisième présence d’affilée dans cette équipe type. Dans la lignée de sa saison, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été déterminant face aux attaquants niçois pour permettre à son équipe de s’imposer 2-1. Il a dégagé de sérénité sur les balles aériennes. Solide aussi sur un coup-franc de Badredine Bouanani et encore devant Gaëtan Laborde. Difficile de lui en vouloir sur l’égalisation de Nice.

ABDOULAYE SECK, Taulier

Son absence face à l’Hapoel Katamon la semaine dernière avait fait mal au Maccabi Haïfa, qui s’était incliné 2-1. Pour son retour face à l’Ashdod ce dimanche, Abdoulaye Seck avait à cœur de se racheter avec son équipe, ce qu’il a bien réussi. Si les siens se sont imposés 1-2, c’est aussi parce que le défenseur de 30 ans été bon. Même s’il se laisse surprendre sur l’égalisation de l’équipe adversaire, il réalise un superbe match défensivement. Des interceptions déterminantes sur certaines offensives adverses et de bonnes relances.

AROUNA SANGANTE, Sans faille

Si Le Havre AC détient de très loin la meilleure défense de Ligue 2 (seulement 14 buts encaissés en 32 journées), il y est pour beaucoup, avec notamment un nouveau gros match délivré lors du match nul 0-0 face au Quevilly-Rouen Métropole samedi. L’international U23 n’a jamais tremblé face aux attaquants du QRM, perdant seulement quatre fois le ballon. Il s’est servi de sa bonne qualité de passes, qui sont généralement arrivées à bonne destination, pour lancer ses attaquants.

ABDOULAYE NIAKHATE NDIAYE, Solide

Lors du match nul 1-1 face à Dijon, il a bien démarré son match en étant à l’origine de la première occasion de Bastia avec une reprise de la tête à la remise d’un corner pour permettre à Migouel Alfarela de frapper au but. Il a ensuite assuré derrière, gérant bien les attaquants dijonnais. Face à un sacré client comme Mickaël Le Bihan, il a très rarement été pris par l’attaquant français de 32 ans. Solide dans les airs comme au sol, il a aussi fait preuve d’une bonne justesse sur les passes. Lui et sa défense ne peuvent faire grand-chose sur le superbe but de Bryan Soumaré.

IDRISSA GUEYE, Dominant

Egal à lui-même, le vétéran milieu de terrain d’Everton a réalisé un gros match face à Crystal Palace samedi (0-0). Impérial dans l’entrejeu des Toffees, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a récupéré de nombreux ballons et bloqué plusieurs offensives des Eagles. Il a fait preuve de solidité dans les duels en remportant 10 des 13 duels sur lesquels il a combattus. Il a également montré de belles facettes sur les passes, réussissant notamment 34 des 42 passes qu’il a tentées.

HENRI SAIVET, Omniprésent

Dans la lignée de sa première saison au Pau FC, l’ancien milieu de terrain de Bordeaux ou encore de Newcastle a rendu une bonne copie lors de la victoire des Palois face à l’En Avant Guingamp ce samedi (2-1). Bon manieur de balle et intéressant dans ses appels, il a été en vue offensivement dans le premier acte et posé beaucoup de soucis aux Guingampais entre les lignes, à l’instar de son but synonyme d’égalisation pour Pau à la 14e minute. Il n’a pas compté ses efforts en seconde période et s’est mis au four et au moulin pour son équipe.

HABIB DIARRA, Impressionnant

Un match de référence pour le très jeune milieu de terrain du Racing Club Strasbourg. Auteur de son premier but en pro la semaine dernière, il se fait remarquer à nouveau ce dimanche lors de la victoire 0-2 des siens sur la pelouse du Stade de Reims. Titularisé au poste d’ailier, le joueur de 19 ans a totalement dominé son sujet. Il a fait la différence avec ses qualités de passe et d’accélération. La preuve avec son ouverture décisive sur le premier but alsacien signé Habib Diallo, puis avec une magnifique percée sur le doublé de son compatriote, sans compter ses nombreux efforts jusqu’à sa sortie à l’heure de jeu. Un match pour la bonne mémoire.

CHERIF NDIAYE, inarrêtable

Quelle semaine pour l’attaquant, en pleine bourre du côté d’Adana Demirspor ! Buteur et auteur d’un match superbe généreux mercredi lors de la victoire 1-2 sur le terrain de Konyaspor (5-3), l’ancien joueur de Goztepe a récidivé ce dimanche face à Kayserispor, faisant très mal à cette équipe. Auteur de l’ouverture du score du score, il a permis aux siens de reprendre l’avantage en marquant un doublé peu avant la demi-heure de jeu. Il s’est même vu refuser un but avant la pause, mais aurait signé un triplé avec plus de réussite. Lui et Mame Baba Thiam ont assuré un véritable spectacle. Un très grand Chérif Ndiaye depuis quelques semaines.

MAME BABA THIAM, Magistral

Si Kayserispor n’avait pas perdu contre Adana Demirspor (5-3), il aurait éclipsé tout le monde avec sa prestation légendaire. L’attaquant champion d’Afrique a été létal, très létal même. Il a livré un duel de haute volée avec son compatriote Chérif Ndiaye, en étant omniprésent sur le front de l’attaque de son équipe du début à la fin, plus particulièrement en première période. À chaque fois qu’Adana Demirspor marquait, c’est lui qui égalisait, jusqu’à trois fois dans la première mi-temps. Comprenez par-là donc : un triplé en l’espace de 45 minutes et le tout sur ses trois tirs cadrés. Dommage pour lui que son excellent match n’a pas été récompensé par au moins un point pour son équipe

BOULAYE DIA, Tranchant

On se demande si les supporters de Villarreal ne sont pas en train de se demander eux-mêmes pourquoi leur club l’a envoyé en prêt en Italie. Face à Sassuolo samedi, l’attaquant de 26 ans été encore là bien présent pour permettre à la Salernitana de l’emporter 3-0. Aligné au poste d’avant-centre, il a beaucoup dézoné pour chercher la solution avec ses partenaires, à l’image de cette magnifique action collective qu’il conclue en but à la 20e. Sa générosité lui permet de réalisation une passe décisive pour Lassana Coulibaly sur le troisième but des Grenats. Il n’a pas aussi ménagé ses efforts pour aider ses partenaires en défense.

HABIB DIALLO, Supersonique

Après un petit coup d’arrêt observé face à Ajaccio la semaine dernière en raison d’une suspension, l’attaquant de 28 ans faisait son retour avec Strasbourg face à Reims ce dimanche. Dans une forme époustouflante depuis le début de cette saison, Habib Diallo a encore une fois été extraordinaire pour porter son équipe vers la gagne (2-0). Auteur d’un but d’attaquant après seulement 17 secondes de jeu, il a récidivé en signant un doublé d’une reprise à bout portant avant la pause. Une surprenante connexion avec Habib Diarra qui a fait des dégâts face aux Rémois. En seconde période, il a fait beaucoup d’efforts sur les replis défensifs. La preuve en est qu’il finit son match à bout de souffle et avec des crampes.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

