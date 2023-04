Champion et vice-champion en titre du Sénégal, les Grands C Maîtres internationaux Ndiaga Samb et Abdoulaye Der vont prendre part à la World Cup de Drancy (France). Cette compétition se déroulera à partir du samedi 29 avril jusqu’au 8 mai.

« Le gros problème pour notre participation est déjà réglé, puisque les visas sont disponibles. Maintenant, j’irai voir le DAGE (Directeur de l’Administration générale et de l’Équipement) du ministère des Sports dès lundi (aujourd’hui) afin de tout finaliser par rapport au voyage. Le départ est prévu le jeudi 27 avril, soit deux jours avant le début de la compétition » a expliqué le président de la Fédération sénégalaise de Jeu de Dames (FSJD), Adama Guèye.

Avant de dévoiler les noms des joueurs sénégalais en- gagés à cette World Cup et d’apporter d’autres précisions : «Ce sont les deux premiers du dernier Championnat national, respectivement Ndiaga Samb et Abdou- laye Der. L’ancien président de la FSJD, Moustapha Diop, sera du voyage pour participer à la première édition du Championnat du monde amateur. Moi, j’y vais en tant qu’arbi- tre assistant mais aussi pour les be- soins de l’AG de la FMJD (Fédération mondiale de Jeu de Dame)».

À cette World Cup de Drancy, qui regroupera 74 damistes de plusieurs nationalités, Ndiaga Samb va peaufiner sa préparation pour «son » Championnat du monde prévu en septembre, tandis qu’Abdoulaye Der va chercher des points sur le circuit mondial.

