Ce dimanche à Bamako, le Sénégal, doublement finaliste des tournois Challenge Trophy zonal Dames en U18 et U20, a été défait par la Guinée dans les 2 catégories. Cependant, les Lioncelles peuvent se consoler avec les titres de meilleures gardiennes du tournoi, obtenues par Awa Cissé dans la catégorie U18 et Nguènar Cissé chez les U20.

Awa Cissé, la joueuse du Diamono Handball Club a réussi un bon tournoi pour sa première sortie officielle chez les U18, elle qui étrennait ses premières sélections. Dans la lignée de sa belle saison avec son club, avec lequel elle occupe la première place du championnat Elite Dames après la phase aller avec une bonne marge sur ses poursuivants, la jeune gardienne a fait étalage de son talent lors du tournoi de Bamako.

La jeune fille du quartier Ndiarème de Guédiawaye ne paie pas de mine sur le terrain avec son physique très frêle, mais elle compense ce déficit physique par de bons réflexes et une certaine agilité. Malgré plusieurs arrêts en finale devant la Guinée, elle a vu son équipe perdre le match le plus important du tournoi. Cependant, cela n’a empêché le jury du tournoi de la désigner meilleure gardienne chez les U18. Très jeune joueuse, elle était plus expérimentée parmi ses coéquipières avec 3 saisons en Championnat Élite.

Comme sa compatriote du même nom élue dans la catégorie inférieure, Nguènar Cissé a été impériale dans les cages sénégalaises. La jeune et longiligne gardienne à la tête voilée a, elle aussi, réalisé un bon tournoi. Ce qui ne peut surprendre, car durant le Mondial U18 de la catégorie à Skopje (Macédoine du Nord), elle s’était révélée. Formée par Keur Massar mais devenue pensionnaire du CNEHB de Thiès, Nguènar fait les beaux jours de l’ISEG Sport cette année. Malgré le début de saison un peu mitigée des championnes en titre, la jeune joueuse fait montre de son talent pour sa première saison dans l’élite. Cette distinction acquise en terre malienne, va la booster et lui permettre de redoubler d’efforts car son talent est encore perfectible.

