Mouhamed Gueye aura de réelles chances d’être repêché cet été grâce notamment à sa mobilité et sa fluidité dans le jeu. Il a été surclassé au lycée et a commencé l’université tôt, c’est pourquoi il est si jeune malgré deux saisons à son actif avec les Cougars du Washington State.

Mouhamed Gueye possède un ensemble de compétences qui correspond parfaitement bien au jeu moderne. L’espoir de 2m10 est un partant essentiellement depuis le premier jour au niveau collégial, mais son rôle a vraiment augmenté en deuxième année. Il est maintenant une machine double-double après la deuxième année et tire bien parti de sa taille et de son athlétisme. Il a eu l’une des saisons les plus productives pour un étudiant de première année dans l’histoire de l’école et a poursuivi sur cette lancée en deuxième année.

Le jeune géant sénégalais a montré des choses vraiment impressionnantes en deux saisons au niveau collégial dans le Pac-12. Il a joué plus de 30 minutes par match en deuxième année et a presque doublé les tentatives de tirs d’une année sur l’autre. Bien que son efficacité n’ait pas augmenté comme nous aurions aimé le voir, il était bon de voir au moins Gueye maintenir quelque peu ses écarts du sol avec le volume augmenté. C’est une perspective qui oscille autour de 50% sur les deux points et un peu moins de 30% sur les tirs primés.

Mouhamed est aussi un rebondeur offensif d’élite, avec près de 3,5 buts par match en deuxième année. Sa capacité à générer des points de seconde chance est extrêmement précieuse à tous les niveaux. Il est également un passeur de position sous-estimé, délivrant environ deux passes décisives par match la saison dernière.

En transition, il devrait bien s’adapter au jeu NBA moderne. Gueye a une bonne accélération et possède une bonne vitesse pour un attaquant. Nous ne l’appellerions pas un point vers l’avant, mais pour un athlète de 2m10, il court bien avec de bonnes poignées et n’a aucun problème à faire remonter le ballon sur le terrain en tirant sur une planche. C’est une compétence dont chaque grand joueur a besoin pour prospérer au niveau supérieur.

Gueye a un saut lisse – ce qui pourrait être un avantage en NBA. Il n’est toujours pas un grand tireur à 3 points en termes de pourcentages, mais l’avantage est vraiment là. Il est solide dans le milieu de gamme et est un tireur de lancer franc bien amélioré, ce qui est prometteur. A l’autre bout du terrain, Gueye est assez perturbateur. Il a une envergure de 2m21 et se déplace très bien. Il n’est pas aussi bon en tant que bloqueur de tir qu’il pourrait l’être avec la taille et la longueur, mais il devrait naturellement s’améliorer là-bas.

