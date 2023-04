Les Seizièmes de finale de Coupe du Sénégal se joueront les Mardi 25, Mercredi 26 et Jeudi 27 avril avec de belles affiches au programme.

D’abord ce mardi cinq match seront au programme. Vainqueur aux tirs au but du Renaissance de Dakar en huitièmes de finale de la compétition, Amitié FC va rencontrer EJ Fatick au stade Masséne Séne (15H 30). Les Vétérans Rosso joueront contre Jeanne D’arc (16H 30) alors que dans le même temps Guédiawaye FC qui a laminé son adversaire en 8es de finale (6-1) aura un match piège à disputer contre Gazelle de Bignona qui s’est offert le scalpe de l’AS Douanes au tour précédent.

DSC v AS Pikine et TFC v Cneps Excellence, des chocs 100% Ligue 1 en Coupe

Toujours ce mardi au stade Ibrahima Boye, il y’aura l’une des affiches phares de ces 16es de finale entre le Dakar Sacré Coeur et AS Pikine (16H 30). Revenu dans le haut du tableau en Ligue 1, Génération Foot fera face à Jamono Fatick qui est également dans le haut du tableau en Ligue 2.

Mercredi, il y’aura sept rencontres dont Jaraaf v Olympique Ngor (16H 30), Casa Sports v UCS Saint Louis (16H 30) et le match entre Teungueth FC et Cneps Excellence (16H 30). Le TFC va ainsi jouer son premier match sous les ordres de son nouvel entraîneur Cheikh Guéye.

En clôture des 16es de finale, ce jeudi il y’aura un derby Lébous entre Ajel Rufisque et RS Yoff mais aussi Stade de Mbour v Thiès FC et US Gorée qui fera face à Don Bosco qui a battu Keur Madior en huitième de finale de la compétition. De son coté la Linguère de Saint-Louis affrontera l’US Rail. Toutes ces rencontres se joueront à la même heure, 16H 30.

