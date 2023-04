Les deux attaquants sénégalais se sont illustrés lors d’un duel palpitant entre Kasımpaşa et Konyaspor ce dimanche.

En match comptant pour la 31e journée de Super Lig, Kasımpaşa accueillait Konyaspor ce dimanche. Les deux équipes n’ont respectivement pas gagné depuis deux et trois matchs et se devaient donc de se relancer. Mais à l’arrivée, ce sont les visiteurs qui prennent le dessus au terme d’une rencontre âprement disputée et qui a vu briller des Sénégalais.

⚽️GOL: 13' Mamadou Fall Kasımpaşa 1-0 Konyaspor pic.twitter.com/naAXMfqaWH — Goltube – Süperlig goller (@anindagol30) April 23, 2023

Bien entré dans le match, Kasımpaşa a ouvert le score dès la 13e grâce au septième but de la saison de Mamadou Fall. Mais les Apaches ont été renversés. Konyaspor a remis les pendules à l’heure par l’intermédiaire de Francisco Calvo (30e), avant d’assurer la victoire sur un beau but de la tête de Mame Biram Diouf, auteur de sa dixième réalisation cette saison.

⚽️GOL: 45+6' Mame Diouf 🔥🔥 Kasımpaşa 1-2 Konyaspor pic.twitter.com/tLrQCLWose — Goltube – Süperlig goller (@anindagol30) April 23, 2023

