Auteur respectivement d’un doublé et d’un triplé, Chérif Ndiaye et Mame Baba Thiam ont largement contribué au festival entre Adana Demirspor et Kayserispor ce dimanche.

Le public du The New Adana Stadium en a eu pour son Sénégalais. Avec deux Lions qui ont survolé la rencontre de la 31e journée du Championnat de Turquie, qui mettait au prise Adana Demirspor à Kayserispor. Chérif Ndiaye et Mame Baba Thiam ont assuré le spectacle. Les deux attaquants sénégalais se sont livrés coup pour coup à l’issue d’une rencontre dont le score a tourné en faveur des locaux (5-3).

En excellent forme depuis son retour en Turquie, le joueur prêté par le Shangaï Port, déjà buteur en début de semaine contre Konyaspor, a récidivé en ouvrant le score dès la 7e minute. Chérif Ndiaye a même réalisé un doublé avant la demi-heure de jeu (27e) pour sa sixième réalisation en Championnat. Mais c’était peu avant l’égalisation de Mame Baba Thiam, qui a totalement volé la vedette à son compatriote.

Trois minutes après le second but de Chérif Ndiaye, Thiam refait surface en remettant à nouveau les pendules à l’heure. Et si Chérif s’est vu refuser un troisième but dans cette folle rencontre qui aura permis à Adana Demirspor de corser d’addition à 4-2 (43e), après le 3-2 inscrit par Younès Belhanda, Kayserispor et Mame Baba Thiam n’ont pas baissé les bras, et l’ancien joueur de Fenerbahçe signa un triplé (3-3, 45e+4).

Dans une première période totalement ouvertre, Yusuf Sari permettait à Adana Demirspor de reprendre l’avantage peu avant la pause (4-3, 45e+6). Puis c’est Henry Onyekuru qui allait offrir la victoire aux siens en inscrivant le 5-3 sur penalty (52e). Une grosse prestation alors pour Chérif Ndiaye, qui ne cesse d’enfiler les buts, mais également pour Mame Baba Thiam qui peut parfaitement se contenter du triplé.

📌 Maç sonucu | #ADSvKYS Adana Demirspor 5-3 Yukatel Kayserispor 🔵🔵7'-27' Cherif Ndiaye, 32' Younes Belhanda, 45+6' Yusuf Sarı, 52' Henry Onyekuru (P)

🟡🔴24'-30'-45+4' Mame Thiam pic.twitter.com/FySYH2nMtQ — Süper Lig (@superlig) April 23, 2023

wiwsport.com