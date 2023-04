Strasbourg s’est défait de Reims 0-2 au Stade Auguste-Delaune dimanche 23 avril, lors de la 32e journée de Ligue 1. Le club alsacien a notamment pu compter sur Sénégalais Habib.

Vainqueur net de l’AC Ajaccio le week-end dernier (3-1), le Racing Club Strasbourg Alsace avait pour mission d’enchaîner au moment de se rendre au Stade Auguste-Delaune ce dimanche pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. De son côté, le Stade de Reims voulait se reprendre de sa cuisante défaite à Rennes (3-0) pour continuer à garder de minces espoirs de finir dans le top 5.

Autant dire donc qu’il ne manquait pas d’enjeux dans cette rencontre. Mais Malheureusement pour les hommes de Will Still, si le Sénégalais Dion Lopy était bien titulaire, il n’y avait aucun Habib dans leurs rangs. Tout le contraire pour les joueurs de Frédéric Antonetti, l’entraîneur alsacien qui en a aligné deux à la fois : Habib Diarra et Habib Diallo. Et c’est grâce à eux que le Racing s’est adjugé de la victoire.

D’ailleurs, avec ces deux-là, il ne fallait pas arriver en retard pour cette rencontre. En effet, au bout de 17 secondes, Diallo a ouvert le score en plaçant une tête hors de portée de Yehvann Diouf, après une belle ouverture de Diarra. Trouvé tout seul dans l’axe par le jeune milieu de terrain, l’attaquant de 28 ans a manqué de peu de faire le break à la 34e. Mais ce n’était que partie remise.

Le récital des deux joueurs Sénégalais ne s’arrêtera pas là, puisqu’ils permettront au Racing de doubler la mise bien avant la pause. Lancé sur le côté droit, Habib Diarra s’illustre avec un joli numéro, transperce la défense rémoise avant de servir Habib Diallo au point de penalty. L’ancien joueur du FC Metz n’avait plus qu’à conclure pour le 0-2 (37e), synonyme de son 17e but de la saison en Ligue 1.

L’après-midi pouvait être beaucoup plus belle pour les Habib et Strasbourg, même si Diarra a cédé sa place à l’heure de jeu pour une légère blessure et Diallo a fini avec des crampes, mais la victoire est bien au rendez-vous et ô combien importante dans la course au maintien. Avec ce deuxième succès d’affilée, le club alsacien ressort (provisoirement?) de la zone rouge en remontant à la 15e place.

🏁 C'est fini !

Grosse prestation collective de la part de nos Strasbourgeois pour décrocher cette victoire importante !

On continue ainsi !#SDRRCSA (0-2) pic.twitter.com/0OUducLgbS — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 23, 2023

wiwsport.com