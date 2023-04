Le FC Zulte Waregem a été défait à domicile ce dimanche par le Cercle Bruges (2-3) malgré une réalisation du Sénégalais Alioune Ndour.

Mené 0-2 à la pause, Zulte Waregem a du puiser dans ses ressources pour revenir au score. En seconde période les coéquipiers d’Alioune Ndour remettent les pendules à l’heure en dix minutes. D’abord c’est L. Willen qui réduit le score à la 59e minute avant le but égalisateur de l’avant centre sénégalais (68e). Alioune Ndour signe ainsi son sixième but en championnat cette saison et son 8e toutes compétitions confondues.

Malheureusement, Zulte se fera punir en fin de match sur un but de Thibo Somers (83e). Le Cercle Bruges reprend l’avantage et remporte ce match (2-3).

2-3 (einde) | Essevee kan niet winnen tegen Cercle. Na 18 jaar moeten we afscheid nemen van 1A#ZwaCer pic.twitter.com/qCSXCzhds7 — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) April 23, 2023

