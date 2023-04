Le ministre des sports Yankhoba a adressé un message à l’équipe nationale U17 du Sénégal à l’occasion de la traditionnelle remise de drapeau aux Lionceaux qui vont jouer la CAN de la catégorie.

Dans une excellente dynamique ces derniers temps, le football sénégalais est une nouvelle fois à l’assaut d’un trophée continental. Les Lionceaux de l’équipe nationale U17 vont participer à la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie prévue en Algérie du 29 avril au 19 mai. C’est dans ce cadre que l’équipe a reçu le drapeau national ce vendredi avec un message du ministre des sports qui a fait appel au sens de responsabilité de la délégation

« Le peuple attend que vous le représentiez dignement durant votre séjour en Alger, à travers votre combativité dans le jeu, votre esprit de sacrifice et de dépassement, ainsi que votre comportement exemplaire (…) En votre qualité de représentants du Sénégal, vous devez avoir, en toutes circonstances, un comportement irréprochable, en restant attaché aux valeurs de courage, d’honneur, de dignité et de respect de l’adversaire et des autres acteurs » a déclaré le patron du football sénégalais dans des propos rapportés par Senego.

Par ailleurs Yankhoba a demandé aux Lionceaux de faire preuve de rigueur, de discipline et d’humilité pour aller au bout de cette compétition. « C’est seulement à ce prix que vous pourrez venir à bout des différents obstacles qui ne manqueront pas de se dresser sur votre parcours, un parcours que nous souhaitons se terminer par une victoire au soir de la finale du 19 mai 2023 »

