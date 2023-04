Opposé au CD Castellón avec le Barça Atlètic dans le cadre de la 33e journée de Primera RFEF, Alpha Diounkou a provoqué une rixe, avant d’être expulsé.

Titulaire avec le Barça B, Alpha Diounkou s’est distingué ce samedi soir face au CD Castellón, dans le cadre de la 33e journée de la D3 d’Espagne. Mais malheureusement pour avoir chauffé les nerfs. Le Sénégalais de 21 ans s’est emporté avec des adversaires en voulant prendre la défense de son coéquipier Estanis Pedrola, victime d’un geste peu fair-play de la part du latéral droit de Castellón Manu Sanchez.

Mais la réaction de Diounkou n’a pas été du goût d’Iago Indias qui, complètement hors de lui, s’en est donc violemment pris au Sénégalais en lui collant un uppercut. L’arbitre de la rencontre n’a absolument pas bronché et a brandi le carton rouge et pour le défenseur du CD Castellón et pour celui du Barça. L’expulsion d’Alpha Diounkou peut tout de même paraître démesurée au regard des images…

IAGO INDIAS, il n’y est pas allé de main morte avec ALPHA DIOUNKOU…#CastellonBarçaAtlètic pic.twitter.com/I3cQjKTLMr — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤️ (@i_nmess) April 22, 2023

wiwsport.com