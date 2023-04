Les deux internationaux sénégalais sont titulaires face au RC Lens ce samedi soir (19h00 GMT). Ils seront emmener les côtés de l’AS Monaco.

Invaincue depuis quatre matchs, l’AS Monaco a un grand coup ce samedi à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Avec l’objectif d’enchaîner, les hommes de Philippe Clément tenteront de s’imposer au Stade Bollaert-Delelis, ce qui leur permettrait de prendre la troisième place du classement à leur adversaires du jour, et revenir à hauteur de l’OM (2e).

Pour ce faire, l’entraîneur de l’ASM mise sur ses deux internationaux sénégalais : Krépin Diatta et Ismail Jakobs. Si le premier, buteur le week-end dernier, semble indiscutable, le second retrouve une place de titulaire pour la première fois depuis cinq matchs, et il le fera en tant qu’ailier gauche devant Caio Henrique, en l’absence d’Aleksandr Golovin.

wiwsport.com