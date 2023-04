La fin d’un très beau parcours. Sheffield United s’est incliné face à Manchester City (3-0) en demi-finale de la FA Cup.

L’aventure de Sheffield United en FA Cup s’est terminée samedi soir aux portes de la grande finale après une défaite 3-0 face à l’ogre de Manchester City, à Wembley. Un score lourd, certes, mais logique au regard de la prestation d’Iliman Ndiaye et ses partenaires, qui n’ont quasiment pas existé face aux Citizens, à l’exception d’une grosse opportunité gâchée par le Sénégalais en tout début de rencontre.

Net dominateur, avec une possession de pas moins 80%, Manchester City a néanmoins dû attendre la fin du premier acte pour trouver la marque. C’est après une histoire de penalty entre Daniel Jebbison et Bernardo Silva que Riyad Mahrez a ouvert le score (43e). Grand bonhomme du match, l’Algérien a ensuite mis fin à tous les espoirs des Blades en ajoutant deux autres buts dans cette au compteur (61e, 66e).

Bravo néanmoins à Sheffield United qui a réalisé une magnifique compétition dans cette FA Cup, avec notamment un exploit lors des huitièmes de finale face à Tottenham. Place désormais aux quatre dernières journées de Championnat et à l’objectif avoué du club : le retour en Premier League. En bonne marche, puisqu’Iliman Ndiaye et ses partenaires n’ont plus besoin que d’une victoire.

wiwsport.com