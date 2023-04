Sur un joli centre de Joao Cancelo, l’attaquant sénégalais retrouve le sourire en ouvrant le score pour le Bayern Munich face à Mayence ce samedi.

La rédemption est bien en marche pour Sadio Mané. De retour dans le onze titulaire du Bayern Munich pour affronter Mayence ce samedi, l’attaquant sénégalais semble retrouver ses jambes de superbe joueur. Remuant et généreux depuis l’entame du match, il a été récompensé en inscrivant l’ouverture du score de Bavarois peu avant la demi-heure de jeu.

Sur un bon ballon sur le côté gauche, Joao Cancelo délivre un magnifique centre en direction du second poteau et permet à Sadio de reprendre le ballon de la tête. C’est le septième but de la saison en Bundesliga, le douzième toutes compétitions confondues cette saison, pour l’ancien joueur de Liverpool qui s’est même vu refuser un but pour une position de hors-jeu.

GOAL | Mainz 0-1 Bayern | Sadio Manépic.twitter.com/rsuuTAVaCS — VAR Tático (@vartatico) April 22, 2023

