Le Bayern Munich s’est incliné sur la pelouse de Mayence, ce samedi, à l’occasion de la 29e journée de Bundesliga (3-1). Malgré un but (enfin) de Sadio Mané, les Bavarois ont coulé en seconde période.

Cela pourrait être la défaite de trop. En s’inclinant pour la quatrième fois de la saison en Bundesliga sur la pelouse de Mayence, ce samedi après-midi lors de la 29e journée du Championnat d’Allemagne, le Bayern Munich a laissé filer une grosse opportunité de faire un très grand pas vers un énième titre de Bundesliga. Les hommes de Thomas Tuchel laissent l’occasion au Borussia Dortmund de reprendre la première place en cas de victoire contre Francfort ce soir.

Le début d’après-midi avait pourtant bien commencé pour les Bavarois et leur attaquant sénégalais Sadio Mané. Très remuant en première période, l’ancien joueur de Liverpool avait retrouvé le sourire en marquant son premier but depuis le mois d’octobre, synonyme d’ouverture du score (29e). Mais les errements défensifs du Bayern ont réapparu et cela a permis à Mayence de renverser la marque en seconde période après dix minutes cauchemardesques de visiteurs.

L’attaquant français Ludovic Ajorque a égalisé (69e), quelques instants avant que Leandro Barreiro ne permette à Mayence de prendre l’avantage. Trop juste en attaque, le Bayern Munich n’a pas eu le temps de réagir puisqu’Aaron Martin allait corser l’addition (3-1, 79e). Et de mettre un énorme coup au moral d’une équipe qui n’a que le Championnat pour sauver une saison bien mitigée. Il faudra effectivement se remobiliser et ne pas lâcher pour les cinq dernières journées.

