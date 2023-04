Devenir professionnel, est le rêve de tout gamin en école de football. Aliou Badara Mané le réalise actuellement au Brésil, dans le quartier « Dois de Julho » au centre de Salvador. Un voyage inattendu pour un jeune attaquant qui rêve d’un grand club européen. De l’école de football Dynamo Académie de Ziguinchor au CFC Tiete de Salvador, Mané s’est toujours trouvé une place très rapidement. Parce que pour ce jeune homme de 20 ans, c’est le football ou rien.

Le foot, une histoire de famille

Un buteur certes, mais aussi un joueur polyvalent, qui a connu tous les postes sur un terrain de football, de la défense à l’attaque ! Formé sur les terres fertiles de la Casamance, Aliou Badara Mane dit suivre les pas de son père et même de son grand père. « De là ou je viens, ma famille est connue à travers le foot. Toute ma famille joue au football, c’est quelque chose qu’on a sans doute dans le sang. Tellement nous sommes nombreux, on peut sortir un onze de notre famille. C’est une grande famille polygame » explique-t-il dans un fou rire. « On me compare souvent à mon père, il s’appelle Pape Samba Mané. Il était polyvalent mais pour un problème de genou, il n’a pas pu faire carrière ».

Des « talents gâchés » par une blessure, on en compte des milliers. Une leçon de la vie sans doute qui forcera le père à préparer son fils au cas où… Mané-Père a fixé des règles mais en vain face à la force du destin du fils. « Il a toujours voulu que je me concentre sur les études d’abord. Je me rappelle une fois, il m’a envoyé dans un autre village pour m’éloigner des distractions. Il faut dire que je faisais l’école buissonnière pour aller jouer au foot. Ce qui attristais aussi ma mère parce qu’il faut savoir que c’était beaucoup de linge pour elle (il rigole). Je salissais beaucoup mes habits. Mon père est un carreleur, mes frères font cela aussi comme travail. Je pense qu’il n’y a que moi à la maison qui ne sait pas en faire. Moi, la seule chose que je réussis, c’est jouer au foot ».

Des études qu’il arrêtera en classe de seconde. A l’origine, une promesse de voyage vers le Portugal qui n’a finalement pas eu lieu. C’est sans doute une année de désillusions pour lui, qui en plus de ne pas réussir à rentrer dans un club à Dakar (le motif sa petite taille) s’est fait un nom dans une association sportive et culturelle de navetanes à Rufisque. « Comme mon père m’interdisait les navetanes, j’utilisais un autre nom Fata Niang pour jouer. J’ai d’ailleurs remporté le titre d’homme du match dans une de nos rencontres. Les dirigeants là-bas m’aimaient beaucoup mais je devais rentrer ».

Au bout de l’effort, le réconfort …

A son retour, les choses se sont accélérées. Cette fois, il y aura bel et bien voyage. Détecté lors d’un match dans son centre de formation, dont le propriétaire est Abdou Karim Thiam, un sénégalais résidant en Espagne, il quittera bien le pays de la Teranga direction la Verde-Amarela le 10 février 2022. « C’est mon agent Espagnol qui m’a amené ici (Brésil), à la suite de tests subis lorsque j’étais au Dynamo Académie de Ziguinchor. Là, j’évolue avec l’équipe U20 du club. Lorsque j’étais au Sénégal, j’évoluais à l’école de football Dynamo Académie de Ziguinchor et le propriétaire se nomme Abdou Karim Thiam et réside en Espagne. C’est lui qui a convié l’agent pour qu’il vienne superviser les tests. C’est à la suite qu’il nous a choisi ainsi qu’un de mes camarades afin de nous faire signer un contrat de 2 ans. Il nous a fait savoir qu’il connaissait un club au Brésil et qu’il allait nous y amener pour effectuer des essais et j’étais le seul à être retenu. Mon copain est lui retourné au Sénégal. »

Le changement d’environnement n’a pas été facile. Mais pour lui, il fallait tout faire pour trouver sa place. « Les trois mois de test ce n’était pas facile. On me faisait jouer comme latéral ou défenseur, ce n’était pas vraiment ce que j’avais l’habitude de jouer en club. Mais une chose était clair, il ne fallait surtout pas rentrer. Il ne me restait qu’a tout donner sur le terrain et je l’ai fait. Mon but était de rester et je suis reste grâce à tout ce que j’ai montré sur le terrain. Actuellement, je n’ai pas de difficultés à part au début avec la barrière de la langue. Mais maintenant je me suis adapté ».

Des efforts qui ont fini par avoir les résultats escomptés. « J’évolue maintenant avec la catégorie U20 du CFC Tiété. Même si j’ai pu décrocher un contrat professionnel, je continue d’évoluer avec les U20. La saison passée, j’ai joué comme excentre avec 11 matchs et 13 buts inscrits. Et pour celle en cours 7 matchs 8 buts dans le Paulista Cup (une coupe) ou on s’est arrêté en demi-finale. En championnat on a disputé qu’un match pour le moment. Mon football a beaucoup évolué par rapport à mes débuts. Physiquement et tactiquement, techniquement je me bonifie de plus en plus ».

Des prestations qui lui ont valu une petite renommée dans sa catégorie. Ainsi, Aliou Badara a rencontré des noms du football brésilien comme l’ancien international brésilien Juliano Belletti ou l’adjoint de Tite (sélectionneur de la Selecao), Cesar Sampaio. Occasion pour lui de mieux connaitre le Brésil, terre de football. Il raconte « c’est vrai que le Brésil est un pays de football. Vous savez, je me sens bien ici parce que j’ai toujours supporte le Brésil avec Marcelo. Ici on ne parle que de cela, les gens vivent le football. Ici on ne critique pas on vénère les joueurs. Ils jouent au football à n’importe quelle heure ici ».

Revenir au Sénégal pour jouer en sélection, c’est un rêve

« Je suis un joueur rapide, à l’aise balle au pied et je marque aussi (rires). Mon objectif est de signer un contrat dans un grand club européen » nous fait savoir celui qu’on surnomme Dybala. Pourquoi, la réponse est toute simple. « Mon idole, c’est Paulo Dybala (AS Rome, Argentine). Sadio Mané (FC Bayern Munich, Sénégal) est ma référence. Et le Real Madrid, c’est mon club de rêve ».

Des rêves d’ailleurs, il en a beaucoup. « Je veux tellement faire des choses pour ma famille. Je suis conscient qu’elle attend beaucoup de moi. Et c’est ma motivation tous les matins : mettre ma famille à l’abri du besoin ». En plus de cela, il rêve de porter le maillot du Sénégal. Mon père serait tellement fier de moi. Pour le moment, je continue de travailler. Aucun sélectionneur sénégalais ne m’a contacté avant ni maintenant. Je ne connais qu’Aliou Cissé parce qu’il a joué avec mon père à ASC Kandé (Ziguinchor). Mais à part ça, je n’ai reçu l’appel d’aucun des sélectionneurs. Faut que je continue sur ma bonne lancée pour avoir des sélections en catégorie U20, U23 et même en équipe A » dixit le plus brésilien des sénégalais, qui n’ayant jamais appris à cuisiner ne jure maintenant que par la cuisine brésilienne.

wiwsport.com (NAF)