Si le Sénégal a été particulièrement épargné lors du tirage, les autres représentants africains au Mondial U20 auront fort à faire en phase de groupes.

Sacrée championne d’Afrique en mars dernier, l’Equipe Nationale U20 du Sénégal participera à l’été à la Coupe du Monde de sa catégorie en Argentine (du 20 mai au 11 juin). Depuis ce vendredi, les Lionceaux connaissent leurs adversaires lors du premier tour de la compétition. Têtes de série lors du tirage au sort, les poulains de Malick Daf ont hérité d’un groupe bien abordable avec la Colombie, le Japon et Israël.

En revanche, les trois autres représentants africains dans cette 23e édition du Mondial U20 n’ont absolument pas été épargnés, particulièrement le Nigeria. Les Flying Eagles sont effet dans le groupe de mort (D), puisqu’ils devront en découdre avec l’Italie, le Brésil et la République Dominicaine. Evidemment, de très gros morceaux pour les médaillés de bronze lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, en Egypte.

De retour au Mondial U20 après un première et dernière participation qui remonte en 2007, la Gambie, battue par le Sénégal en finale de la CAN 2023, devra batailler ferme pour sortir de la phase de groupes. Les Young Scorpions partagent le Groupe F avec une France déçue en 2017 et 2019 mais vainqueur en 2013, la Corée du Sud, finaliste lors de la dernière édition et le Honduras, petit poucet du groupe.

Enfin, pour la Tunisie, on devra se méfier d’une Angleterre qui fera forcément figure de favori, de l’Uruguay et de l’Irak.

🏆 The stage is set. Which nation will lift the FIFA #U20WC trophy? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 21, 2023

wiwsport.com