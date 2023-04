Le sélectionneur de l’équipe nationale de Colombie des moins de 20 ans n’a pas tari d’éloges sur le Sénégal au moment de réagir sur le tirage au sort du Mondial U20.

Ce vendredi a eu lieu le tirage au sort de la phase de groupes de la 23e édition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Pour sa onzième participation, la Colombie – dont le meilleur parcours reste une troisième place en 2003 – jouera dans le Groupe C en compagnie du Japon, d’Israël et du Sénégal. Israël et du Sénégal. Il y aura donc des retrouvailles entre Sénégalais et Colombiens.

Le sélectionneur colombien loue les travaux sénégalais

Déjà dans le Groupe A de l’édition 2019 avec la Tricolor, les Lionceaux s’étaient alors imposés 2-0 lors de la deuxième journée de la phase de groupes, grâce à des buts sur penalty de Dion Lopy et d’Ibrahima Niane, alors qu’en 2015, Sidy Sarr et ses partenaires, qui atteindront les demi-finales, avait fait 1-1 à la deuxième journée. Mamadou Thiam avait signé l’unique but sénégalais.

Pour une troisième confrontation programmée à la troisième journée de ce Mondial U20 argentin et qui pourrait être décisive pour atteindre la phase de groupes, Héctor Cárdenas s’attend forcément à voir son équipe suer face au jeunes champions d’Afrique. Le sélectionneur colombien a réagi au tirage au sort. Il en a profité pour donner son avis sur le niveau des équipes de petites catégories sénégalaises.

« Ce sont trois équipes avec des caractéristiques différentes, assure le technicien de 43 ans dans des propos relayés par AS. Elles se sont démarqués à chaque fois qu’ils ont disputé ce type de compétition. Nous avons affronté le Sénégal dans d’autres championnats du monde, nous n’ignorons donc pas leur niveau et l’excellent travail qu’ils font dans les catégories, notamment chez les moins 17 ans et moins de 20 ans. »

Cardenas s’est également prononcé sur les deux autres adversaires de la poule, et évoque de paramètre à tenir en compte. « Israël sera l’une des équipes qui bénéficie d’un grand soutien car en Argentine, il y a beaucoup de gens de ce pays qui y vivent. Ils seront un autre adversaire à affronter et sauront rivaliser. Nous avons affronté le Japon au Tournoi de Toulon en France et ils se sont également préparés. »

wiwsport.com