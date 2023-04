Actuellement deuxième de Championship avec Sheffield United et tout proche d’une montée en Premier League, Iliman Ndiaye est sur les tablettes de plusieurs clubs européens. Au cours d’une interview, il a parlé de son club de rêve.

Sensation du début de saison en Championship, l’international sénégalais Iliman Ndiaye (7 sélections , 1 but) est courtisé par de nombreux clubs des 5 grands championnats. Interrogé sur son avenir et son club de coeur, l’ailier des Blades de Sheffield (13 buts et 8 PD en championnat) n’a pas hésité. » Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct », déclare-t-il au micro de So Foot.

Passé au club en 2010 en préformation, Iliman a fait part de son envie de revenir jouer pour le club français vainqueur de la Ligue des Champions (1993). « J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs, j’espère qu’ils vont se qualifier pour la Ligue des champions. Ils ont l’air d’avoir un bon projet, le président (Pablo Longoria) fait du bon travail depuis qu’il est là. Pourquoi pas un jour ».

wiwsport.com