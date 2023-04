Après s’être défait du Maroc, le Sénégal a renversé la Sierra Leone,, hier à 12h, au palais des sports de Bamako et porte son total à deux victoires en autant de sorties.

A la suite de la victoire face au Maroc en ouverture du tournoi, hier, les lionnes U20 de Handball ont remporté leur deuxième match face à la Sierra Leone sur le score sans appel de 56 à 17. Rose Diatta s’est adjugée le titre de MVP de la partie.

Une victoire symbole de la domination tactique de ses protégées selon leur coach Lamine Dabo. « Nous étions face à une équipe trop physique en défense mais qui a un niveau technique et tactique un peu faible et ainsi on avait mis en place une défense haute pour se projeter rapidement après récupération », affirme-t-il après le match.

wiwsport.com