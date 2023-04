Comme annoncé par le sélectionneur Serigne Saliou Dia : « on devait être en Tunisie pour jouer deux matchs. Mais ça ne s’est pas fait. On part plus tôt, le 21 avril, car on nous promet un match amical contre la Zambie ou un autre pays. Cela va nous permettre de rectifier et d’être prêt le jour J« . Ce match de préparation en ligne de mire contre la Zambie est désormais acté. Les Lionceaux vont se frotter à leur homologue des jeunes Chipolopolos.