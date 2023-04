La Fédération sénégalaise de football se veut ferme sur la question des tests de l’Imagerie par résonance magnétique (IRM) et a pris la précaution d’autocontrôler ses jeunes joueurs pour être sûre du respect des critères, a soutenu son président Augustin Senghor.

Dans un récent entretien accordé à l’APS, le président de la FSF, Me Augustin Senghor est revenu sur les tests IRM exigés pour la Coupe d’Afrique des Nations des U17. Le patron du football sénégalais veut écarter tout doute quant à l’âge des Lionceaux qui devront y prendre part. « C’est la catégorie des incertitudes. Nous commençons à nous autocontrôler. Nous faisant des tests IRM pour éviter que certains dépassent l’âge et pour être sûrs que nos joueurs remplissent les critères. Nous sommes presque intransigeants à ce sujet. A chaque fois qu’il y a un petit doute, nous préférons écarter le joueur. Aujourd’hui, on ne peut pas jauger notre équipe sur sa valeur réelle », a-t-il soutenu.

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a approuvé, il y a quelques jours, l’amendement du règlement de l’article 27 de la Coupe d’Afrique des nations U17 relatif à l’Imagerie par résonance magnétique (IRM). Le règlement approuvé prévoit, le groupe A. En plus de l’Algérie, les jeunes joueurs sénégalais affronteront le Congo, et la Somalie.

Obligatoirement, un test d’éligibilité pour toutes les équipes participantes avant le commencement des matchs, pour la phase qualificative. Le texte souligne également que le « test sera effectué conformément au protocole de la CAF dans un établissement de santé muni d’un appareil d’IRM ».

wiwsport.com