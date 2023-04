Les quarts de finale retour de Ligue Europa se jouent aujourd’hui à 19h00 GMT. L’AS Roma accueille le Feyenoord Rotterdam, le Bayer va affronter l’USG. Manchester United accroché à la dernière minute par Séville, à l’aller va se déplacer en Espagne et la Juventus voyage en Portugal pour valider sa victoire à l’aller sur le Sporting Portugal.

L’AS Roma, battue à l’extérieur par le Feyenoord Rotterdam (1-0), va accueillir les Néerlandais sans son champion du monde argentin, Paulo Dybala (blessé à l’aller). Les vainqueurs de la Conférence League, la saison dernière et actuel 3e de Série A peuvent encore espérer une qualification. Les Rotterdamois, menés par leur maître à jouer Orkun Kokcu, ont l’avantage au score et réalisent une saison remarquable. Leader d’Eredivisie, ils n’ont encaissé qu’un seul but sur leurs trois derniers matchs. Le choc s’annonce disputé, puisque les deux équipes visent une deuxième demi-finale de Coupe d’Europe consécutive.

Le Bayer Leverkusen, accroché à domicile (1-1) par le Royal Union Saint-Gilloise (USG), se déplace en Belgique aujourd’hui pour le match retour. Dauphin de Genk et invaincu depuis plus d’un mois, l’USG est en pleine confiance, mené par leur attaquant nigérian, Victor Okoh Boniface (6 buts et 1 PD en 9 matches), avant d’affronter les Allemands. Toujours en lice pour une qualification en Ligue des Champions, via le championnat, les coéquipiers de Florian Wirtz (3buts et 2PD en 5 matches) ont encore leur destin en main pour atteindre les demi-finales de l’Europa League.

Des chocs de désespérés, une victoire finale ou rien

Le duel à 7 titres dans la compétition n’a pas encore dit son dernier mot. Après s’être quittés dos à dos à Old Trafford (2-2), Sévillans et Mancuniens vont devoir se départager au Ramón Sánchez Pizjuán. Les coéquipiers de Pape Gueye (pas présent en Europa League), actuellement en difficulté en Liga (13e à 16 points d’une qualification en LDC) ne peuvent passer que par cette compétition pour espérer retrouver la Coupe aux grandes oreilles. Les Reds Devils et Bruno Fernandes, bousculés au classement et pas assurés de finir dans le top 4 en Premier League , comptent aussi sur une victoire finale en Europa.

Victorieux à l’aller, sur la plus petite des marques, les Bianconeri vont tenter de conserver leur avantage au Portugal face au Sporting Portugal. Mal en point en Série A et reversée de la Ligue des Champions, la Juventus va tenter de sauver sa saison en remportant la League Europa. Les Lisboètes sont aussi dans ce même cas, seule une victoire en C3 peut leur valoir un ticket pour la C1.

