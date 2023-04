En conférence de presse avant le déplacement de son équipe à Saint-Etienne ce samedi pour le compte de la 32e journée de Ligue 2, Laszlo Boloni, entraîneur de FC Metz s’est exprimé sur son nouveau joueur Lamine Camara, qui a brillé de mille feux lors de son tout premier match avec les grenats.

Titulaire contre Bordeaux pour ses débuts sous les couleurs de Metz, Lamine Camara a parfaitement répondu aux attentes placées en lui. La pépite sénégalaise qui « est dans une période d’apprentissage », selon son nouvel entraîneur a donné satisfaction. Et tout porte à croire que le double champion d’Afrique a déjà conquis Laszlo Boloni. « Je crois qu’il est sur une bonne voie et sincèrement, je n’ai pas de grands doutes par rapport à ça. J’ai ressenti qu’il a la qualité de s’adapter vite grâce à sa maturité dans le jeu, avec laquelle il m’a surpris positivement, » a fait savoir le technicien roumain. Au vu de sa prestation du week-end dernier, il y a fort à parier qu’il conserve sa place dans le onze de départ, à l’occasion de la rencontre qui oppose Metz à Saint-Etienne, ce samedi.

Sur une bonne dynamique depuis plusieurs semaines, la formation française partenaire de Génération Foot est revenue à une seule longueur de la deuxième place après sa victoire contre Bordeaux (3-0). Une nouvelle étape précieuse de la course à la montée en Ligue 1. « Ces derniers jours, on a eu quelques petits soucis chez certains joueurs. Je crois que tout va bien, mais on attend quand même le rapport médical. Sofian Alakouch a repris l’entraînement collectif. Le message qu’on a lancé aux joueurs cette semaine, c’est qu’il faut se recharger avec l’adrénaline nécessaire pour que cette satisfaction de la victoire dure », espère Laszlo Boloni.