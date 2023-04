Pour lancer sa nouvelle ère, Chelsea prévoit de faire peau neuve cet été. Ainsi si on l’en croit à certains tabloïds anglais, pas moins de dix joueurs devraient faire leurs valises lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Éliminé de toutes les compétitions cette saison en plus d’être hors course pour la qualification à la prochaine Ligue des Champions, Chelsea doit démarrer restructurer son effectif pour la saison prochaine. Rien que lors du dernier mercato, près de 600 millions de livres sterling ont été dépensé par le propriétaire Todd Boehly pour renforcer les Blues avec l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs. Malheureusement cet investissement ne sera pas rentable cette année d’où la nécessité de rééquilibrer la balance en vendant quelques joueurs cet été.

Une seconde chance pour Kalidou Koulibaly

Selon The Telegraph, Edouard Mendy fait parti de la liste des joueurs qui ne vont pas être retenu tout comme Christian Pulisic, Kai Havertz, Hakim Ziyech ou encore Mateo Kovacic. Le portier sénégalais qui a refusé une prolongation de contrat en début de saison (salaire jugé bas) a perdu sa place de titulaire et semble ne plus être désiré à Stamford bridge. Par contre Kalidou Koulibaly est dans les plans de la direction. Arrivée en début de saison, le défenseur sénégalais dispose d’un gros salaire et les dirigeants de Chelsea voudrait bien lui accorder une seconde chance. Le défenseur sénégalais a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Chelsea pour 2 buts et 1 passe décisive. L’été s’annonce mouvementé à Londres !

