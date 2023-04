Vainqueur 2-0 à l’aller, Anderlecht s’est longtemps accroché à son rêve malgré deux buts de retard au retour face à l’AZ Alkmaar. Mais Moussa Ndiaye et ses partenaires ont vu leur rêve s’envoler aux tirs et quittent la Ligue Europa Conférence.

Fin de l’aventure européenne pour Anderlecht ! Malgré l’avantage de deux buts conquis lors de la manche aller au Lotto Park la semaine dernière, les Mauves ont été renversés en deux temps par l’AZ Alkmaar en quart de finale. En concédant deux buts dans le premier quart d’heure d’abord face à une équipe qui méritait beaucoup plus à la pause, avant de rendre les armes au bout du suspense et aux tirs au but (2-0, tàb: 4-1).

Moussa Ndiaye et ses coéquipiers avaient parfaitement manœuvré à l’aller, ils ont subi les événements de bout en bout au retour. Un penalty et une action limpide : l’AZ avait refait son retard après à peine un quart d’heure de jeu. Et la suite fut très compliquée pour les Mauves, qui ont subi jusqu’au coup de sifflet final, mais ont réussi à pousser leurs adversaires du jour aux prolongations et même aux tirs au but.

Mais l’AZ n’a pas tremblé devant ses supporters : grâce à un grand Matthew Ryan, les Néerlandais ont dominé la séance de tirs au but et se qualifient pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. De son côté, Anderlecht subi une grosse désillusion et devoir espérer un exploit en Championnat – où il n’occupe que la dixième place à une journée de la fin de la phase classique – pour accrocher une place européenne pour la saison prochaine.

