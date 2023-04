Après sa victoire contre Reug Reug, Sa Thiès attend son prochain rival. Interrogé par Bantamba TV, le lutteur de Guédiawaye a donné les noms de ses futurs opposants.

Parti en France pour se soigner après une blessure, Sa Thiès a participé à une émission sur Bantamba TV. Interpelé par Bécaye Mbaye sur ses possibles adversaires, le petit frère de Balla Gaye 2 lui a donné les trois noms qui lui sont proposés.

« En réalité, il y a des gens qui s’occupent de mes adversaires et des démarches. C’est le cas d’Aziz Ndiaye, Mama… Pour parler de mes adversaires potentiels, je ne saurais trop m’avancer. Je puis simplement dire qu’on me parle de Bombardier, d’Eumeu Sène et de Tapha Tine. Si on me propose celui-ci, pour répondre à votre question, je suis disposé à lui faire face car je n’ai pas de choix», soutient Sa Thiès.

wiwsport.com