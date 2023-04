Les Lioncelles (cadettes et juniors) ont remporté leurs premiers matchs de l’IHF Challenge Trophy regroupant les 8 équipes de la Zone 2. La compétition a démarré mercredi à Bamako.

Dans ces deux catégories, le Sénégal faisait face au Maroc. Chez les U18, elles ont remporté leur duel 28-14. Marianne Adams Tine s’est illustré avec le titre de MVP. Et chez les U20, avec Theresina Gomis, le Sénégal s’est impose 43-18. La compétition va se poursuivre ce jeudi au palais des sports Salamantou Maiga de Bamako. La sélection U18 sera au repos.

Alors que leurs ainées joueront la Sierra Leone à 12h. Lamine Ndao, le sélectionneur des Juniors de réagir sur le tournoi. « C’était un match très intéressant parce qu’on ne connaissait pas l’adversaire. Malgré tout on a joué sur nos propres valeurs. A la mi-temps, on a largement dominé. Ce qui nous a permis de tourner l’effectif pour préparer les matchs à venir. Comme vous le savez, le Challenge se joue sur 5, 6 jours. Donc il faut jouer sur la récupération pour mieux avancer. On va essayer de répéter la gagne et se projeter vers l’avant ».

