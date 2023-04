C’était une affiche aux allures de finale. Mercredi soir, le choc entre le Bayern Munich et Manchester City a offert un spectacle de haut vol, à l’Allianz Arena. Un sommet du jeu qui s’est soldé par un score de parité (1-1) qui permet au champion d’Angleterre de composter son ticket pour le dernier carré, où il retrouvera le Real Madrid.

Pour autant, ce grand match de football a aussi été entaché par un arbitrage très contesté. En cause : les décisions de Clément Turpin, pointées du doigt par de nombreux observateurs. En accordant un penalty aux Citizens pour une main non intentionnelle de Dayot Upamecano, l’arbitre français a provoqué une première vague de colère, avant d’en engendrer une seconde sur un nouveau penalty litigieux, cette fois-ci accordé au Bayern, en fin de match…

Une compensation ? Quoiqu’il en soit, Habib Beye, aux commentaires, n’a pas du tout apprécié. « Mais non ! Ça ne se siffle pas ça, a tonné le consultant vedette de Canal + pendant le match. Ça, ça change vraiment le football aujourd’hui de très très haut niveau dans ce type de matchs aussi importants. On ne peut pas prendre ce type de décision. Il y a aucune volonté ni d’influence d’Upamecano, il arrive avec les deux bras derrière le dos. C’est le nouveau football qu’on déteste. On n’a pas besoin de voir ça », s’est irrité l’ancien international sénégalais dans des propos relayés par .

Le consultant de Canal+ a poursuivi en expliquant sa colère en avouant sa déception. « Je pense aux entraîneurs, aux 22 acteurs de ce match qui est un 1/4 de finale de Ligue des Champions…, a continué Beye. En tant que commentateur, on est presque déçus de vivre ce genre de situation aux commentaires. On prend beaucoup de plaisir mais le plaisir est gâché par deux situations qui sont rocambolesque et qui font du match de Clément Turpin un mauvais match. Il faut juste dire ça. Il faut arrêter de ramener ça aux lois. Monsieur Turpin s’est trompé 2 fois et la deuxième fois, on l’emmène à se tromper encore plus parce que c’est la VAR qui intervient. Ces décisions m’empêchent de prendre du plaisir à la fin d’un match qui nous en a donné », a conclu le technicien par ailleurs coach du Red Star (National 1).

